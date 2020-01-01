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Свитолина - о победе над Гауфф: Это потрясающие эмоции

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По словам украинки, это был отличный матч.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) очень довольна своей победой над американкой Кори Гауфф (№48) во втором круге Australian Open.

Об этом она рассказала сразу после поединка.

“Мы обе провели отличный матч, который прошел на высоком уровне. Мы обе хорошо подавали и у меня были лишь небольшие шансы выполнить брейк. Это удалось сделать, так что я довольна.

Если описать этот матч одним словом, то это слово – энергия. Энергия от зрителей. Играть матч, когда на стадионе так много болельщиков, всегда приятно, это потрясающие эмоции.

Дальше остаток дня я буду наслаждаться своей победой, не буду заниматься ничем особенным. Я уже в предвкушении от следующего матча“, - заявила спортсменка.

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Теги: Элина Свитолина, Кори Гауфф
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