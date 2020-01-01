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Кайя Канепи – София Кенин: видеообзор матча Australian Open

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Прошлогодняя чемпионка турнира потерпела поражение от рук эстонки.

София Кенин
София Кенин
Getty Images

35-летняя эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге Канепи сенсационно обыграла действующую чемпионку Софию Кенин в двух сетах.

Матч продлился 1 час 4 минуты. Кенин сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи. Канепи сделала 10 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Канепи станет хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску – 6:2, 6:2.

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Теги: Australian Open, Кайя Канепи, София Кенин
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