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Эррани: Я смотрела на Уильямс и говорила судье, чтобы к ней кого-то позвали

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Сара Эррани прокомментировала матч Australian Open против Винус Уильямс.
Сара Эррани
Сара Эррани
Getty Images

Итальянская теннисистка Сара Эррани прокомментировала матч второго раунда Australian Open против Винус Уильямс, который она выиграла в двух сетах.

По словам Эррани, поначалу она не поняла, что случилось с ее соперницей.  

«Я испугалась. Я смотрела на неё и говорила судье, чтобы к ней кого-то позвали, потому что я не могла к ней подойти. Я буквально так и сказала: "Пожалуйста, подойдите к ней". Я в начале действительно не могла понять, что происходит», - приводит слова итальянки Большой теннис Украины.

По словам Эррани, было трудно сконцентрироваться, играя против травмированной Уильямс,  которая подавала то мощно, то слабо и бегала то быстро, то медленнее.

В третьем раунде Эррани сыграет против тайваньской теннисистки Се Сювэй.

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Теги: WTA, Australian Open, Винус Уильямс, Сара Эррани
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