Эррани: Я смотрела на Уильямс и говорила судье, чтобы к ней кого-то позвали
Сара Эррани прокомментировала матч Australian Open против Винус Уильямс.
Итальянская теннисистка Сара Эррани прокомментировала матч второго раунда Australian Open против Винус Уильямс, который она выиграла в двух сетах.
По словам Эррани, поначалу она не поняла, что случилось с ее соперницей.
«Я испугалась. Я смотрела на неё и говорила судье, чтобы к ней кого-то позвали, потому что я не могла к ней подойти. Я буквально так и сказала: "Пожалуйста, подойдите к ней". Я в начале действительно не могла понять, что происходит», - приводит слова итальянки Большой теннис Украины.
По словам Эррани, было трудно сконцентрироваться, играя против травмированной Уильямс, которая подавала то мощно, то слабо и бегала то быстро, то медленнее.
В третьем раунде Эррани сыграет против тайваньской теннисистки Се Сювэй.
Полная версия правил