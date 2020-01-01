Симона Халеп — Айла Томлянович: видеообзор матча Australian Open
Румынская теннисистка одержала сложную победу в трех сетах.
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Айлу Томлянович в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в матче второго раунда Australian Open.
Второй номер посева подала пять эйсов против шести, сделала пять двойных ошибок против девяти и выиграла восемь брейк-пойнтов из 14 против семи из 17 у хорватской теннисистки.
В третьем раунде Australian Open Халеп сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой, которая в первом раунде обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк.
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