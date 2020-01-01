Переключиться на мобильную версию

Симона Халеп — Айла Томлянович: видеообзор матча Australian Open

Комментариев: 0
Румынская теннисистка одержала сложную победу в трех сетах.

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Айлу Томлянович в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в матче второго раунда Australian Open.

Второй номер посева подала пять эйсов против шести, сделала пять двойных ошибок против девяти и выиграла восемь брейк-пойнтов из 14 против семи из 17 у хорватской теннисистки.

В третьем раунде Australian Open Халеп сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой, которая в первом раунде обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк.

Поделись:
Теги: WTA, Australian Open, Симона Халеп
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь