Халеп обыграла Томлянович в матче Australian Open

Симона Халеп победила в непростом матче.

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала непростую победу в трех сетах над хорваткой Айлой Томлянович в матче второго раунда Australian Open.

В первом сете инициатива переходила то к одной теннисистке, то к другой. Халеп повела 2:0, после чего хорватская теннисистка выиграла четыре гейма кряду, в первом из которых румынка отдала два геймбола. Второй номер посева смогла сравнять, однако сет остался за Томлянович — 4:6.

Во втором сете теннисистки забрали по два гейма подряд на чужих подачах, затем обменялись победами на собственных. После этого Халеп выиграла два сета подряд и, отдав гейм на подаче Томлоянович, на своей подаче забрала сет — 6:4.

Третий сет лучше начала хорватка, которая смогла довести счет до 2:5, почле чего Халеп сделала серию из пяти выигранных геймов кряду и оформила победу в сете со счетом 7:5, и матче.

В третьем раунде Симона Халеп сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в первом раунде обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк.