Винус Уильямс доиграла матч Australian Open с серьезной травмой

Американка повредила голеностоп, но не стала сниматься.

Американская теннисистка Винус Уильямс доиграла матч второго раунда Australian Open против итальянки Сары Эррани, несмотря на полученную травму, сообщает Большой теннис Украины.

В первом сете при счете 5:1 в пользу Эррани Уильямс повредила голеностоп и взяла медицинскую паузу. После того, как американке оказали медицинскую помощь, она не стала сниматься и продолжила игру.

После паузы Эррани выиграла семь геймов подряд и матч со счетом 6:1, 6:0. Тем не менее, итальянка не подала ни одного эйса против двух. Однако, она сделала три двойных ошибки против четырех и выиграла шесть брейк-пойнтов из 13 против нуля из пяти у Уильямс.

В третьем раунде Сара Эррани сыграет против Се Сювэй из Тайваня, которая неожиданно в двух сетах обыграла восьмого номера посева, канадскую теннисистку Бьянку Андрееску.