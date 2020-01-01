Марченко вышел в четвертьфинал Челленджера в Италии

Илья Марченко в двух сетах обыграл итальянца Луку Ванни.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

Во втором раунде Марченко в двух сетах обыграл итальянского теннисиста Луку Ванни. В первом сете украинский теннисист вел со счетом 5:2, однако Ванни смог сравнять счет. Но на тай-брейке Майрченко довел сет до победы 7:6. А во второй партии украинский теннисист отдал первый гейм, после чего доминировал на корте и выиграл 6:1.

За матч Марченко подал пять эйсов против двух, сделал одну двойную ошибку против четырех и выиграл четыре брейк-пойнта из семи против одного из шести у Ванни.

В четвертьфинале соперником Ильи Марченко также будет теннисист из Италии, который определится в матче между Роберто Маркорой и Лоренцо Джустино.

Напоминаем, что в Челленджере в Биелле также выступает экс-первая ракетка мира, шотландский теннисист Энди Маррей.