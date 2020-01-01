Доминик Тим — Доминик Кепфер: видеообзор матча Australian Open

Четвертый номер посева одержал уверенную победу во втором раунде австралийского мэйджора.

Австрийский теннисист Доминик Тим в трех сетах со счетом 6:4, 6:0, 6:2 одержал победу над немцем Домиником Кепфером в матче второго раунда Australian Open.

Четвертый номер посева подал семь эйсов против одного, сделал две двойные ошибки против трех и выиграл шесть брейк-пойнтов из 12 против нуля из двух у Кепфера.

В третьем раунде соперником Доминика Тима станет австралийский теннисист Ник Киргиос, который сегодня в пяти сетах обыграл француза Юго Юмбера.