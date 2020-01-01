Тим одержал победу над Кепфером во втором раунде Australian Open

Третий номер посева не проиграл ни одного гейма на своих подачах.

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал уверенную победу в трех сетах над немцем Домиником Кепфером в матче второго раунда Australian Open.

В первом сете соперники по очереди выигрывали геймы на своих подачах, однако при счете 3:3 Тим забрал два гейма подряд и довел сет до победы 6:4. Во второй партии немецкий теннисист не смог выиграть ни одного гейма, а третий сет Тим довел до счета 4:0. Только после этого Кепфер смог забрать два гейма на своих подачах, однако сет остался за австрийцем, который победил в матче со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

В третьем раунде Доминик Тим сыграет против австралийского теннисиста Ника Киргиоса, который сегодня в пяти сетах обыграл 29-го номера посева, француза Юго Юмбера.