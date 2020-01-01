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Новак Джокович — Фрэнсис Тиафо: видеообзор матча Australian Open

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Первая ракетка мира одержал победу в четырех сетах.

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу в четырех сетах со счетом 6:3, 6:7, 7:6, 6:3 над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче второго раунда Australian Open.

Сербский теннисист подал 26 эйсов против 23-х, допустил пять двойных ошибок против восьми и выиграл пять брейк-пойнтов из 14 против двух из трех у американца.

В третьем раунде соперником Джоковича станет другой американский теннисист Тэйло Харри Фритц, который также в четырех сетах обыграл своего соотечественника Райли Опелку.

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Теги: АТР, Новак Джокович, Australian Open
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