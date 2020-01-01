Новак Джокович — Фрэнсис Тиафо: видеообзор матча Australian Open

Первая ракетка мира одержал победу в четырех сетах.

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу в четырех сетах со счетом 6:3, 6:7, 7:6, 6:3 над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче второго раунда Australian Open.

Сербский теннисист подал 26 эйсов против 23-х, допустил пять двойных ошибок против восьми и выиграл пять брейк-пойнтов из 14 против двух из трех у американца.

В третьем раунде соперником Джоковича станет другой американский теннисист Тэйло Харри Фритц, который также в четырех сетах обыграл своего соотечественника Райли Опелку.