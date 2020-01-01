Джокович обыграл Тиафо во втором раунде Australian Open

Для победы сербу понадобились четыре сета и более трех часов.

Сербский теннисист Новак Джокович одержал непростую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче второго раунда Australian Open.

Первый сет Джокович выиграл со счетом 6:4. При счете 4:1 первая ракетка мира проиграл два гейма подряд, однако потом смог забрать подачу Тиафо и довести сет до победы. Во втором сете ни один из теннисистов не смог выиграть гейм на подаче соперника и это помогло американцу на тай-брейке сделать счет 7:6 сравнять счет в матче.

Третий сет сербский теннисист начал с трех выигранных геймов подряд, однако его американский визави смог совершить камбек. После этого оба теннисиста по очереди выигрывали геймы на своих подачах и сет завершился со счетом 7:6 уже в пользу Джоковича, который в четвертом сете при счете 3:3 выиграл три гейма кряду и одержал по беду в матче со счетом 6:3, 6:7, 7:6, 6:3.

В третьем раунде Джокович сыграет против американского теннисиста Тэйлора Харри Фритца, который в также в четырех сетах обыграл своего соотечественника Райли Опелку.