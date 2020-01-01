Сестры Киченок и Бондаренко прошли во второй круг парного турнира Australian Open

Катерина Бондаренко, а также Людмила и Надежда Киченок с побед стартовали в парном турнире Australian Open.

Людмила Киченок в паре с Елена Остапенко из Латвии, получившие 13-й номер посева, в двух сетах обыграли японо-американскую пару Макото Ниномия/Сабрина Сантамария – 7:6(2), 6:4.

Поединок продолжался около 1,5 часа. Киченок и Остапенко реализовали 4 из 9 шансов на брейк, а их соперницы - 3 из 7.

Катерина Бондаренко в паре с Надеждой Киченок добыли волевую победу над испано-чешским дуетом Сара Соррибес-Тормо/Мари Боузкова 5:7, 6:4, 6:0

По ходу матча украинская пара уступала с сетом и брейком во второй партии, но со счета 2:4 Бондаренко и Киченок выиграли 10 геймов подряд. Теннисистки провели на корте почти два часа. Украинки реализовали 8 из 10 брейкпоинтов, а их соперницы - 5 из 11.

Ранее Марта Костюк вылетела с парного турнира.