Переключиться на мобильную версию

Сестры Киченок и Бондаренко прошли во второй круг парного турнира Australian Open

Комментариев: 0
Катерина Бондаренко и Надежда Киченок
Катерина Бондаренко и Надежда Киченок
Getty Images

Катерина Бондаренко, а также Людмила и Надежда Киченок с побед стартовали в парном турнире Australian Open.

Людмила Киченок в паре с Елена Остапенко из Латвии, получившие 13-й номер посева, в двух сетах обыграли японо-американскую пару Макото Ниномия/Сабрина Сантамария – 7:6(2), 6:4.

Поединок продолжался около 1,5 часа. Киченок и Остапенко реализовали 4 из 9 шансов на брейк, а их соперницы - 3 из 7.

Катерина Бондаренко в паре с Надеждой Киченок добыли волевую победу над испано-чешским дуетом Сара Соррибес-Тормо/Мари Боузкова 5:7, 6:4, 6:0

По ходу матча украинская пара уступала с сетом и брейком во второй партии, но со счета 2:4 Бондаренко и Киченок выиграли 10 геймов подряд. Теннисистки провели на корте почти два часа. Украинки реализовали 8 из 10 брейкпоинтов, а их соперницы - 5 из 11.

Ранее Марта Костюк вылетела с парного турнира.

Поделись:
Теги: Надежда Киченок, Катерина Бондаренко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь