Победный розыгрыш Энди Маррея в матче Челленджера в Италии

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу в трех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:3 в матче первого раунда турнира АТР серии Челленджер против немца Максимилиана Мартерера.

В решающем, третьем сете, при счете 5:3 на подаче немецкого теннисиста Маррей сделал брейк-пойнт. В восьмом розыгрыше шотландец, играя глубоко за базовой линией, вынудил своего визави выйти к линии подач, после чего высоким ударом аккуратно отправил мяч ему за спину.

✅ First win of 2021@andy_murray storms back to defeat Maximilian Marterer 67(3) 62 63 in his season opener in Biella. pic.twitter.com/E0sEPylFjG