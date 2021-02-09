Переключиться на мобильную версию

Победный розыгрыш Энди Маррея в матче Челленджера в Италии

Комментариев: 0
Шотландец выиграл матч, забрав брейк-пойнт .

Энди Маррей
Энди Маррей
lastampa.it

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу в трех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:3 в матче первого раунда турнира АТР серии Челленджер против немца Максимилиана Мартерера.

В решающем, третьем сете, при счете 5:3 на подаче немецкого теннисиста Маррей сделал брейк-пойнт. В восьмом розыгрыше шотландец, играя глубоко за базовой линией, вынудил своего визави выйти к линии подач, после чего высоким ударом аккуратно отправил мяч ему за спину.

Эта победа стала первой для Маррея с августа прошлого года. Во втором раунде Челленджера в Бьелле шотландец сыграет против итальянского теннисиста Джан Марко Морони.

Напоминаем, что в этом же турнире выступает и украинский теннисист Илья Марченко, который сегодня также прошел во второй раунд.

Поделись:
Теги: ATP, Челленджер, Энди Маррей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь