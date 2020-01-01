Маррей прошел во второй раунд Челленджера в Италии

Экс-первая ракетка мира одержал первую победу с конца августа.

Британский теннисист Энди Маррей прошел во второй раунд турнира ATP серии Челленджер в итальянской Бьелле, одержав победы в своем первом матче нынешнего сезона.

Первый сет матча против немецкого теннисиста Максимилиана Мартерера шотландец провел тяжело, однако смог довести до тай-брейка, в котором, однако, уступил 6:7. Но дальше Маррей уже нашел свою игру, выдал несколько отличных геймов и выиграл второй и третий сеты со счетом 6:2 и 6:3.

За матч против Мартерера Маррей подал шесть эйсов против семи и сделал три двойные ошибки против одной у немецкого теннисиста. Однако шотландец смог создать девять брейк-пойнтов, из которых выиграть четыре, а его немецкий оппонент не создал ни одного брейк-пойнта.

Победа над Мартерером стала для Маррея первой с августа прошлого года, когда шотландец в первом раунде US Open в пяти сетах переиграл японского теннисиста Ешихито Нишиоку.