Испанец Лопес вошел в историю турниров Большого Шлема

Фелисиано Лопес принял участие в рекордном мэйджоре.

Испанский теннисист Фелисиано Лопес вошел в историю турниров Большого Шлема, сообщает официальный Twitter-канал АТР.

Турнир Australian Open 2021 года стал для Лопеса рекордным, 75-м подряд мэйджором в карьере.

Дебютировал испанец в турнирах Большого Шлема испанец в 2001-м году на Роллан Гаррос, после чего выступил в Париже спустя год, начав свою рекордную серию.

Его лучшим результатом в карьере стала победа на французском мэйджоре 2016-го года в парном разряде. В одиночном разряде Лопес три раза выходил в четвертьфиналы Уимблдона и один раз становился четвертьфиналистом US Open.

В первом раунде Australian Open-2021 Лопес в четырех сетах обыграл австралийского теннисиста Ли Ту. Во втором раунде испанец сыграет против итальянца Лоренцо Соленго.

Напоминаем, что во второй раунд первого мэйджора сезона прошел Рафаэль Надаль, который мог пропустить турнир из-за повреждения спины.