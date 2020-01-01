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София Кенин — Мэддисон Инглис: вирдеообзор матча Australian Open

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Действующая чемпионка Australian Open начала защиту титула с победы над местной теннисисткой.

Американская теннисистка София Кенин одержала победу со счетом 7:5, 6:4 над австралийкой Мэддисон Инглис в первом раунде Australian Open.

Выступающая по уайлд-кард Инглис смогла навязать действующей чемпионке австралийского мэйджора упорную борьбу. Австралийка подала два эйса и сделала три двойные ошибки — столько же, сколько и Кенин. Однако американская теннисистка выиграла четыре брейк-пойнта из девяти при двух брейк-пойнтах из пяти у Инглис.

Во втором раунде Кенин сыграет против эстонской теннисистки Кайи Канепи, которая уверенно обыграла Анастасию Севастову из Латвии.   

Напоминаем, что во втором раунде Australian Open также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Теги: WTA, Australian Open, София Кенин
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