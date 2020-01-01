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Кенин обыграла Инглис в первом раунде Australian Open

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Действующая чемпионка австралийского мэйджора прошла во второй раунд.
София Кенин
София Кенин
Getty Images

Американская теннисистка София Кенин в первом раунде Australian Open обыграла в двух сетах австралийку Мэдисон Инглис, котора выступает по уайлд-кард.

В первом сете теннисистки выиграли по одному гейму на подачах соперницы, а при счете 5:5  действующая чемпионка Australian Open выиграла два гейма подряд и победила в первом сете со счетом 7:5.

Во втором сете Кенин смогла забрать два гейма на подачах соперницы, отдать Инглис один гейм на своих и одержала победу со счетом 6:4.

Во втором раунде американка сыграет против эстонской теннисистки Кайи Канепи, которая обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:3, 6:1.

Напоминаем, что украинка Элина Свитолина таже одержала победу в первом раунде Australian Open.

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Теги: WTA, София Кенин, Australian Open
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