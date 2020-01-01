Аргентина впервые за 34 года примет турнир WTA

Ведущие мировые теннисистки приедут в Аргентину в ноябре.

В Аргентине впервые за 34 года пройдет турнир Женской теннисной ассоциации, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Себастьян Торок.

По информации источника, турнир Argentine Open пройдет в ноябре нынешнего года на кортах с грунтовым покрытием. Какой именно город примет соревнования, будет определено позже.

В последний раз Argentine Open прошел в декабре 1987 года. Тогда чемпионский титул взяла аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини. В парном разряде также победила Сабатини вместе с Мерседес Пас.

Напоминаем, что в одном из турниров WTA, которые сейчас проходят в Австралии, не будет финального матча из-за накладки с Australian Open.