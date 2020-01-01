Швентек: Постараюсь занизить свои ожидания от Australian Open

Ига Швентек поделилась ожиданиями от первого мэйджора сезона.

Чемпионка Ролан Гаррос 2019 года Ига Швентек поделилась своими ожиданиями от турнира Большого Шлема Australian Open, который пройдет на следующей неделе.

По словам польской теннисистки, она ощущает больше давления, поскольку ее уже не считают андердогом, как раньше.

«Я хочу получить удовольствие от турнира. Попробую занизить свои ожидания и помнить, что не важно, андердог я, или нет. Все начинают с одинаковой позиции, когда выходят на корт», - приводит слова Швентек Reuters.

Также полька рассказала о том, что до начала турнира постарается вообще не думать о теннисе и просто получить удовольствие от пребывания в Австралии.

Напоминаем, что вчера стали известны результаты жеребьевки первого раунда Australian Open.