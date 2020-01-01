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Российского теннисиста дисквалифицировали за договорные матчи

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Никита Гудожников отстранен от тенниса на 2,5 года.
Теннис
Теннис
Getty Images

Международное агентство по честности тенниса (ITIA) дисквалифицировало российского теннисиста Никиту Гудожникова на 30 месяцев, сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, Гудожникова дисквалифицировали за отказ сотрудничать с Агентством во время проведения расследования, как того требует пункт F.2.b. правил Теннисной антикоррупционной программы.

Кроме дисквалификации, россиянин также обязан заплатить штраф в размере 7,5 тысяч долларов.

Напоминаем, что в конце прошлого года пожизненную дисквалификацию за договорные матчи получил украинский теннисист Станислав Поплавский.

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Теги: договорные матчи, дисквалификация
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