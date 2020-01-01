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Чемпионки Australian Open в парах Бабош и Младенович не будут защищать титул

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Кристина Младенович приняла решение сняться с парного мэйджора в Мельбурне.
Тимея Бабош и Кристина Младенович
Тимея Бабош и Кристина Младенович
Getty Images

Чемпионки Australian Open 2020 года Тимея Бабош и Кристина Младенович не выступят на парном турнире австралиского мэйджора в этом году, сообщила Бабош на своей странице в Facebook.

По информации источника, решение сняться с Australian Open приняла Младенович, которая хочет сосредоточиться на выступлениях в одиночном разряде. Также француженка сообщила о том, что у неё травма ноги.

Сама же Бабош не планирует выступать с другой напарницей, поскольку хотела бы достигать максимальных результатов. А это, по её мнению, возможно только в паре с Младенович. Поэтому венгерская теннисистка надеется после Australian Open продолжить выступать со своей французской напарницей.

Напоминаем, что из-за накладки на старт Australian Open организаторы турнира WTA Grampians Trophy приняли решение не проводить финальный матч.

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Теги: Australian Open, пары, WTA, Тимея Бабош, Кристина Младенович
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