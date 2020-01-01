Марченко и Маррей узнали первых соперников на Челленджере в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко и экс-первая ракетка мира Энди Маррей узнали первых соперников на турнире серии Челленджер в итальянской Бьелле, который пройдет с 8 по 14 февраля.

Марченко не попал в посев и в первом раунде сыграет против пятого сеянного, словацкого теннисиста Мартина Клижана, обладателя шести титулов в Туре АТР и семи титулов в серии Челленджер.

В свою очередь Маррей стал первым номером посева. Его соперником в первом раунде турнира в Бьелле стал немец Максимилиан Мартерер, обладатель семи титулов в Челленджерах.

Между собой Маррей и Марченко смогут сыграть только в финале, поскольку попали в разные половины сетки.

Напоминаем, что Энди Маррей не сыграет на турнире Большого Шлема Australian Open, поскольку не успевал пройти карантин после того, как переболел коронавирусом.