Переключиться на мобильную версию

Марченко и Маррей узнали первых соперников на Челленджере в Италии

Комментариев: 0
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко и экс-первая ракетка мира Энди Маррей узнали первых соперников на турнире серии Челленджер в итальянской Бьелле, который пройдет с 8 по 14 февраля.

Марченко не попал в посев и в первом раунде сыграет против пятого сеянного, словацкого теннисиста Мартина Клижана, обладателя шести титулов в Туре АТР и семи титулов в серии Челленджер.

В свою очередь Маррей стал первым номером посева. Его соперником в первом раунде турнира в Бьелле стал немец Максимилиан Мартерер, обладатель семи титулов в Челленджерах.

Между собой Маррей и Марченко смогут сыграть только в финале, поскольку попали в разные половины сетки.

Напоминаем, что Энди Маррей не сыграет на турнире Большого Шлема Australian Open, поскольку не успевал пройти карантин после того, как переболел коронавирусом.

Поделись:
Теги: Энди Маррей, Илья Марченко, Челленджер, АТР
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь