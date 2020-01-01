Свитолина представила новую линейку теннисной формы Nike

Коллекция подготовлена к турниру Australian Open.

Элина Свитолина Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем официальном TikTok-аккаунте показала новую линейку теннисной формы от Nike.

В коллекцию, подготовленную для турнира Australian Open вошли теннисные платья пяти расцветок, черная куртка с бело-бежевыми рукавами и темно-синирй визор.

Напомним, что в первом раунде Australian Open Свитолина сыграет против чешской теннисистки Марии Боузковой.