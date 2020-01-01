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Свитолина представила новую линейку теннисной формы Nike

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Коллекция подготовлена к турниру Australian Open.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем официальном TikTok-аккаунте показала новую линейку теннисной формы от Nike.

В коллекцию, подготовленную для турнира Australian Open вошли теннисные платья пяти расцветок, черная куртка с бело-бежевыми рукавами и темно-синирй визор.

@elinasvitolina

New @nike court collection is lit 🔥 @ausopen ready ⚡️

♬ original sound - 🐑ARIUS💃🏼

Напомним, что в первом раунде Australian Open Свитолина сыграет против чешской теннисистки Марии Боузковой.

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Теги: Элина Свитолина, Nike, Australian Open
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