Видеообзор полуфиналов турнира ATP Murray River Open в Австралии

Оба сеяных теннисиста уверенно прошли в финал.

Феликс Оже-Аляссим Getty Images

Канадец Феликс Оже-Алясси и британгец Дэн Эванс сыграют в финале турнира ATP Murray River Open, который проходит в австралийском Мельбурне.

Оже-Алясси отдал французу Корентану Муте всего три гейма за два сета, обыграв его со счетом 6:1, 6:2. Эванс проиграл четыре гейма, однако выиграл у еще одного теннисиста из Франции Жереми Шарди в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Напоминаем, что в параллельном турнире ATP Great Ocean Road Open в финал вышли два теннисиста из Италии.