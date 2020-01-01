Эванс и Оже-Аляссим вышли в финал Murray River Open в Мельбурне

Британец и канадец без проблем переиграли французских теннисистов.

Дэн Эванс и Феликс Оже-Аляссим стали финалистами турнира ATP Murray River Open, который проходит в австралийском Мельбурне.

В полуфинальных матчах оба без проблем переиграли несеяных теннисистов из Франции. Оже-Аляссим отдал Корентану Муте всего три гейма за два сета, подал восемь эйсов, выиграл четыре брейк-пойнта из семи и одержал победу со счетом 6:1, 6:2.

В отличие от своего соотечественника, Жереми Шарди смог вытиграть у Эванса четыре гейма в двух сетах, подать два эйса против трех При этом британец выиграл четыре брейк-пойнта из семи и обержал победу со счетом 6:2, 6:2.

Напоминаем, что в параллельном турнире Great Ocean Road Open также в Мельбурне в финал вышли два теннисиста из Италии.