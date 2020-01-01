Видеообзор полуфиналов турнира АТР Great Ocean Road Open в Австралии

Оба полуфинальных матча выиграли итальянские теннисисты.

Янник Синнер Getty Images

Определились участники финала турнира АТР Great Ocean Open Road, который проходит в австралийском Мельбурне.

В финальном матче сыграют итальянские тенниситы Янник Синнер и Стефано Травалья, который в полуфиналах обыграли, соответственно, россиянина Карена Хачанова и Тьягу Монтейру из Бразилии.

Синнер одержал победу в трех сетах 7:6, 4:6, 7:6 и ему пришлось отыгрывать матч-бол, а Травалья обошелся без тай-брейков и третьего сета, одержав победу со счетом 6:3, 6:4.

Напоминаем, что финал турнира WTA Grampians Trophy, который также проходит в Мельбурне, был отменен из-за накладки на старт Australian Open.