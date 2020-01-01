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Два итальянца сыграют в финале Great Ocean Road Open в Мельбурне

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Янник Синнер обыграл вторую ракетку турнира Качанова.
Янник Синнер
Янник Синнер
Getty Images

Итальянским финалом завершится турнир АТР Great Ocean Open Road, который проходит в австралийском Мельбурне.

В первом матче полуфинала Янник Синнер в тьрех сетах переиграл вторую ракетку турнира, россиянина Карена Хачанова со счетом 7:6, 4:6, 7:6, отыграв в решающем сете матч-бол. Итальтянский теннисист подал десять эйсов при трех двойных ошибках и выиграл четыре брейк-пойнта из 12.

Второй полуфинал, в котором играли два несеяных теннисиста, Стефано Травалья выиграл у бразильца Тьяго Монтейро в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Итальянец подал 10 эйсов и сделал три двойные ошибки при восьми эйсах и нуле дабл-фолов у бразильца. Также Травалья выиграл три брейк-пойнта из семи.

Напоминаем, что сегодня украинский теннисист Денис Молчанов выиграл свой тридцатый чемпионский титул на турнирах серии Челленджер в парном разряде.   

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Теги: ATP, Италия, финал
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