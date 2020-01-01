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Молчанов выиграл 30-й чемпионский титул на Челленджерах в парах

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Украинский теннисист стал чемпионом второй раз за две недели.
Денис Молчанов
Денис Молчанов
btu.org.ua

Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Александр Недовесов из Казахстана выиграли второй чемпионский титул за две недели.

В финале турнира серии Челленджер MTA Cup Молчанов и Недовесов в двух сетах обыграли американскую пару Алекс Лоусон — Роберт Гэллоуэй.

В первом сете украинско-казахстанская пара выиграла один брейк-пойнт и довела сет до победы 6:4. Второй сет Молчанов и Недовесов начали уверенно и смогли уйти в отрыв, однако преимущество не смогли удержать, отдав брейк-пойнт и игра перешла в тай-брейк. Там Молчанов и Недовесов сделали четыре мини-брейка и одержали итоговую победу со счетом 7:6.

Этот титул стал для Дениса Молчанова 30-м на турнирах серии Челленджер в парном разряде и вторым за последние две недели.

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Теги: ATP, Денис Молчанов, Челленджер
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