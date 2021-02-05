Серена Уильямс готова выступить на Australian Open
Американка перенесла несколько процедур над плечом.
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс уже почти полностью восстановила свое травмированное плечо, из-за которого она снялась с полуфинала турнира в Мельбурне.
Об этом она рассказала в комментарии порталу The Age.
Спортсменка отметила, что занимается лечением травмы и намерена выступить на австралийском шлеме.
“Перенесла уже несколько процедур над плечом. Уверена, что все будет хорошо. Готовлюсь к тому, чтобы в ближайшие две недели играть на сто процентов своих возможностей.
Конечно, о плече ни в коем случае нельзя будет забывать. Важно после каждого матча делать определенные манипуляции и упражнения“, - поведала она.
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