Турнир в Мельбурне останется без победителя

WTA отменила финал Grampians Trophy.

Турнир в Мельбурне, организованный для теннисисток, находившихся на самоизоляции, не будет доигран.

Такое решение приняла Женская теннисная ассоциация (WTA).

У организаторов не получается успеть провести все матчи. Полуфинальные матчи Grampians Trophy будут сыграны в воскресенье, 7 февраля, а 8 февраля уже стартует Australian Open.

Обе финалистки получат одинаковые призовые и очки.

В полуфиналах Grampians Trophy Мария Саккари встретится с Анетт Контавейт, а американка Дженнифер Брэди — с соотечественницей Энн Ли.