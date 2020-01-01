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Турнир в Мельбурне останется без победителя

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WTA отменила финал Grampians Trophy.
Мария Саккари
Мария Саккари
Getty Images

Турнир в Мельбурне, организованный для теннисисток, находившихся на самоизоляции, не будет доигран. 

Такое решение приняла Женская теннисная ассоциация (WTA).

У организаторов не получается успеть провести все матчи. Полуфинальные матчи Grampians Trophy будут сыграны в воскресенье, 7 февраля, а 8 февраля уже стартует Australian Open.

Обе финалистки получат одинаковые призовые и очки.

В полуфиналах Grampians Trophy Мария Саккари встретится с Анетт Контавейт, а американка Дженнифер Брэди — с соотечественницей Энн Ли.

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Теги: Grampians Trophy, WTA
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