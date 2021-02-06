ATP Cup: Италия и Россия сойдутся в финале турнира

Россия обыграла Германию, а Италия одолела сборную Испанию.

Стали известны финалисты проходящего в австралийском Мельбурне командного турнира ATP Cup. В решающем поединке сойдутся представители России и Италии.

Российскому коллективу в полуфинале противостояла Германия: Даниил Медведев обыграл Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5), а Андрей Рублев оказался сильнее Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:1, 6:2).

Во втором полуфинале сборная Италии обыграла команду Испании. В первой встрече Фабио Фоньини одолел Пабло Карреньо-Бусту (6:2, 1:6, 6:4), а затем Маттео Берреттини одержал победу над Роберто Баутиста Агутом (6:3, 7:5).

Напомним, что призовой фонд соревнований составляет 4,5 миллиона долларов. Финал турнира состоится в воскресенье, 7 февраля.