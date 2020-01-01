Осака снялась с турнира в Мельбурне, подарив обидчице Свитолиной путевку в финал

Японка решила не рисковать здоровьем перед первым мейджором сезона.

Наоми Осака отказалась от своего полуфинального матча с Элисой Мертенс в полуфинале турнира Gippsland Trophy.

По словам японки, из-за повреждения она решила не рисковать своим здоровьем перед стартом Australian Open на следующей неделе.

Соответственно, Мертенс - недавняя обидчица Элины Свитолиной — автоматически прошла в финал, где встретится с представительницей Эстонии Кайей Канепи.

Ранее Свитолина озвучила свои планы на Australian Open.