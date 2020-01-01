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Маррей выступит на Челленджере в Италии

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Экс-первая ракетка мира не получил разрешение на въезд во Францию.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнире серии Челленджер в итальянской Бьелле, сообщает TennisActu.

По информации источника, Маррей, который изначально собирался выступить на челленджере во французском Шербуре не смог получить разрешение от властей на въезд во Францию. Сейчас из-за антикоронавирусных ограничений въехать в эту страну можно только из стран Евросоюза.

В Италии недавно отменили карантин для спортсменов, которые приезжают не из Евросоюза. Поэтому Маррей принял решение выступить на турнире в Бьелле.

Изначально по приглашению организаторов итальянского челленджера должен был выступать Стефано Наполитано. Однако итальянец смог пройти отбор в основную сетку. Освободившийся уайлд-кард получил Маррей, который после снятия американского теннисиста Себастьяна Корды из-за повреждения приводящей мышцы станет первым номером посева.

Напоминаем, что Энди Маррей вынужден пропустить турнир Большого Шлема Australian Open в связи с тем, что не успевал пройти карантин после того, как переболел коронавирусом.

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Теги: Энди Маррей, Челленджер, ATP
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