Маррей выступит на Челленджере в Италии

Экс-первая ракетка мира не получил разрешение на въезд во Францию.

Британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнире серии Челленджер в итальянской Бьелле, сообщает TennisActu.

По информации источника, Маррей, который изначально собирался выступить на челленджере во французском Шербуре не смог получить разрешение от властей на въезд во Францию. Сейчас из-за антикоронавирусных ограничений въехать в эту страну можно только из стран Евросоюза.

В Италии недавно отменили карантин для спортсменов, которые приезжают не из Евросоюза. Поэтому Маррей принял решение выступить на турнире в Бьелле.

Изначально по приглашению организаторов итальянского челленджера должен был выступать Стефано Наполитано. Однако итальянец смог пройти отбор в основную сетку. Освободившийся уайлд-кард получил Маррей, который после снятия американского теннисиста Себастьяна Корды из-за повреждения приводящей мышцы станет первым номером посева.

Напоминаем, что Энди Маррей вынужден пропустить турнир Большого Шлема Australian Open в связи с тем, что не успевал пройти карантин после того, как переболел коронавирусом.