Представлен постер турнира Ролан Гаррос 2021 года

Постер посвящен главному нововведению французского мэйджора.

Организаторы турнира Большого Шлема Ролан Гаррос представили постер французского мэйджора 2021 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт турнира.

По информации источника, постер посвящен главному нововведению Ролан Гарроса-2021 — появлению матчей, которые будут проходить в вечернее время.

The 2021 Roland-Garros official poster.

L'affiche officielle de Roland-Garros 2021.#RolandGarros



Fenêtres sur court ©️ Jean Claracq/FFT 2021 pic.twitter.com/ZbnI0vsZEn — Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2021

Автором постера стал французский художник Жак Кларак, который стал главным открытием 2020 года по версии международного онлайн-сервиса Artnet.

Напоминаем, что в нынешнем году Уимблдонcкий турнир может пройти при зрителях на трибунах.