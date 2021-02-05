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Представлен постер турнира Ролан Гаррос 2021 года

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Постер посвящен главному нововведению французского мэйджора.
Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
Getty Images

Организаторы турнира Большого Шлема Ролан Гаррос представили постер французского мэйджора 2021 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт турнира.

По информации источника, постер посвящен главному нововведению Ролан Гарроса-2021 — появлению матчей, которые будут проходить в вечернее время.

Автором постера стал французский художник Жак Кларак, который стал главным открытием 2020 года по версии международного онлайн-сервиса Artnet.

Напоминаем, что в нынешнем году Уимблдонcкий турнир может пройти при зрителях на трибунах.

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Теги: Ролан Гаррос, постер, нововведение
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