Мертенс: Я была морально готова к третьему сету

Элиза Мертенс прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной.

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне.

По словам Мертенс, одним из важных факторов получения преимущества в матче была первая подача. А проигранный второй сет, в котором бельгийка вела 5:2 и имела три матчбола, не выбил ее из колеи.

«Это теннис. Всё может произойти. Я была морально готова к третьему сету, мы сыграли супер-тай-брейк. Я очень уверенно его начала, мне нужно было выиграть всего десять очков. В целом я довольна своей сегодняшней игрой» - приводит слова Мертенс Большой теннис Украины.

Напоминаем, что сегодня Элиза Мертенс обыграла Элину Свитолину в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 10:6.