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Мертенс: Я была морально готова к третьему сету

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Элиза Мертенс прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной.
Элиза Мертенс
Элиза Мертенс
Getty Images

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне.

По словам Мертенс, одним из важных факторов получения преимущества в матче была первая подача. А проигранный второй сет, в котором бельгийка вела 5:2 и имела три матчбола, не выбил ее из колеи.

«Это теннис. Всё может произойти. Я была морально готова к третьему сету, мы сыграли супер-тай-брейк. Я очень уверенно его начала, мне нужно было выиграть всего десять очков. В целом я довольна своей сегодняшней игрой» - приводит слова Мертенс Большой теннис Украины.

Напоминаем, что сегодня Элиза Мертенс обыграла Элину Свитолину в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 10:6.

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Теги: WTA, Элиза Мертенс, Элина Свитолина
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