Уимблдонский турнир может пройти при зрителях на трибунах

Организаторы склоняются к варианту частичного заполнения трибун.

Уимблдонский теннисный турнир может пройти со зрителями на трибунах, сообщает TennisActu.

По информации источника, Всеанглийский Теннисный Клуб, организатор главного теннисного турнира сезона, разрабатывает сценарий с допуском на трибуны ограниченного количества зрителей — несколько тысяч в день.

Однако, организаторы Уимблдонского турнира, который пройдет с 28 июня по 11 июля, в данный момент не отклоняют другие варианты, в том числе — провести турнир вообще без зрителей и не ограничивать количество болельщиков на трибунах.

Напоминаем, что cегодня состоялась жеребьевка первого мэйджора сезона Australian Open.