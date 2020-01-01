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Уимблдонский турнир может пройти при зрителях на трибунах

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Организаторы склоняются к варианту частичного заполнения трибун.
Уимблдон, главный корт
Уимблдон, главный корт
wimbledon.com

Уимблдонский теннисный турнир может пройти со зрителями на трибунах, сообщает TennisActu.

По информации источника, Всеанглийский Теннисный Клуб, организатор главного теннисного турнира сезона, разрабатывает сценарий с допуском на трибуны ограниченного количества зрителей — несколько тысяч в день.

Однако, организаторы Уимблдонского турнира, который пройдет с 28 июня по 11 июля, в данный момент не отклоняют другие варианты, в том числе — провести турнир вообще без зрителей и не ограничивать количество болельщиков на трибунах.

Напоминаем, что cегодня состоялась жеребьевка первого мэйджора сезона Australian Open.

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Теги: Уимблдон, коронавирус
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