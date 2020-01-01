Видеообзор четвертьфиналов турнира ATP Murray River Open в Австралии

Эванс обыграл Чорича, Муте неожиданно выбил Димитрова .

Корентан Муте Getty Images

В австралийском Мельбурне определилась четверка полуфиналистов турнира ATP Murray River Open.

Всего в рамках четвертьфинала состоялись два полных матча. В первом из них восьмой номер посева, британец Дэн Эванс обыграл четвертую ракетку турнира Борну Чорича в двух сетах на тай-брейках со счетом 7:5, 7:6.

В еще одном матче несеянный француз Корентан Муте неожиданно обыграл вторую ракетку турнира Григора Димтрова из Болгарии также в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.

Первый номер посева Стэн Вавринка и чешский теннисист Иржи Веселы снялись, пропустив в полуфинал, соответственно, француза Жереми Шарди и третьего сеяного канадца Феликса Оже-Альяссима.

Напоминаем, что вчера прошла жеребьевка первого раунда турнира Большого Шлема Australian Open.