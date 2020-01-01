Молчанов вторую неделю подряд выходит в финал Челленджера в парах
Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Александр Недовесов из Казахстана вторую неделю подряд проходят в финал Челленджера АТР.
В полуфинале турнира MTA Open в турецкой Анталье Молчанов и Недовесов обыграли бразильскую пару Рафаэль Матос — Фелипе Мелигени.
В первом сете украинско-казахстанская пара уступила 3:6. Однако затем Молчанов и Недовесов смогли переломить игру и выиграть второй сет на тай-брейке 7:5, а решеющий, третий сет довести до победы 10:8.
Молчанов и Недовесов не смогли подать ни одного эйса, однако не совершали двойных ошибок и выиграли четыре брейк-пойнта из семи. У их оппонентов один эйс, две двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.
В финале украинско-казахстанская пара сыграет против американцев Роберта Голлоуэя и Алекса Лоусона, четвертых сеяных, которые сегодня в трех сетах обыграли филиппинца Трета Хью и Сема Фербека из Нидерландов со счетом 6:2, 6:7, 10:5.
Напоминаем, что сегодня Марта Костюк снялась с турнира WTA в Мельбурне в парном разряде.
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