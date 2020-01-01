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Вавринка снялся с четвертьфинала, Димтров проиграл Муте на турнире Murray River Open

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Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Мельбурне.
Феликс Оже-Альяссим
Феликс Оже-Альяссим
Getty Images

В австралийском Мельбурне определилась четверка полуфиналистов турнира ATP-250 Murray River Open.

Первая номер посева, швейцарец Стэн Вавринка снялся с четвертьфинального матча против несеяного Жереми Шарди из Франции, который таким образом прошео в полуфинал напрямую.

Также снялся чешский теннисист Иржи Веселы, играший против третьего сеянного канадца Феликса Оже-Альяссима. Однако эти теннисисты сыграли один сет, котрый Оже-Альяссим выиграл на тай-брейке 7:6, после чего Веселы зачехлил ракетку.

Еще один несеяный француз Корентан Муте неожиданно выбил из турнира второго номера посева Григора Димитрова. Первый сет завершился победой Муте на тай-брейке 7:5, а во втором Муте практически не оставил шансов своему оппоненту, проиграв только два гейма.

В четвертом полуфинале также победил теннисист с более низким номером посева — британец Дэн Эванс, восьмая ракетка турнира, в двух сетах на тай-брейках обыграл четвертого сеянного хорвата Борну Чорича 7:5, 7:6.

В полуфиналах Оже-Альяссим сыграет против Муте, а Шарди — против Эванса.

Напоминаем, что вчера состоялась жеребьевка первого раунда турнира Australian Open.

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Теги: ATP, Стэн Вавринка, Григор Димитров
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