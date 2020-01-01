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Свитолина: Надо сконцентрироваться на Australian Open

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Украинка прокомментировала свой матч на турнире в Мельбурне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой матч четвертьфинала турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне.

В матче против бельгийской теннисистки Элизы Мертенс украинка проиграла в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 10:6.

«Я боролась до конца, но, к сожалению, сегодня немного не дожала. Быстро соберусь с силами и надо полностью сконцентрироваться на Australian Open», написала Свитолина в своем Twitter-аккаунте.

Напоминаем, что в первом раунде Australian Open соперницей Свитолиной будет чешская теннисистка Мария Боузкова.

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