Свитолина, Костюк и Стаховский узнали соперников в первом круге Australian Open

Украина на основном турнире в Мельбурне представлена тремя теннисистами.

Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В основной сетке у женщин Украина представлена двумя теннисистками.

Элина Свитолина, которая занимает пятую позицию в мировом рейтинге, получила пятый номер посева. На старте турнира она сыграет против представительницы Чехии Марии Боузковой (№52 WTA).

Марта Костюк (№78 WTA) в первом раунде проведет поединок против россиянки Вероникои Кудерметовой (№36 WTA).

Что касается мужчин, то украинец Сергей Стаховский (№201 ATP) сыграет против Душана Лайовича (№26 ATP) из Сербии. Напомним, что наш спортсмен впервые за пять лет выступит в основной сетке турнира.

Стоит отметить, что украинка Даяна Ястремская также должна была принять участие на турнире, однако она временно отстранена от соревнований из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Ране сообщалось, что все участники Australian Open сдали тесты на коронавирус.