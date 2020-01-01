Свитолина, Костюк и Стаховский узнали соперников в первом круге Australian Open
Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В основной сетке у женщин Украина представлена двумя теннисистками.
Элина Свитолина, которая занимает пятую позицию в мировом рейтинге, получила пятый номер посева. На старте турнира она сыграет против представительницы Чехии Марии Боузковой (№52 WTA).
Марта Костюк (№78 WTA) в первом раунде проведет поединок против россиянки Вероникои Кудерметовой (№36 WTA).
Что касается мужчин, то украинец Сергей Стаховский (№201 ATP) сыграет против Душана Лайовича (№26 ATP) из Сербии. Напомним, что наш спортсмен впервые за пять лет выступит в основной сетке турнира.
Стоит отметить, что украинка Даяна Ястремская также должна была принять участие на турнире, однако она временно отстранена от соревнований из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Ране сообщалось, что все участники Australian Open сдали тесты на коронавирус.
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