Все участники Australian Open сдали тесты на коронавирус: известны результаты
Все участники сдали отрицательные тесты на C0VID-19.
Организаторы Australian Open сообщили о результатах тестирования всех участников турнира на коронавирус.
Накануне у одного из работников отеля в Мельбурне был выявлен COVID-19.
Организация турнира приняла решение изолировать всех жителей отеля для того, чтобы они прошли тестирование. Всего проверили 507 человек, из которых 160 - игроки. Все тесты показали негативный результат.
AO update: All tests conducted on AO quarantine participants yesterday have returned negative results.#AusOpen pic.twitter.com/H888A7F3mS— #AusOpen (@AustralianOpen) February 5, 2021
Напомним, жеребьевка Australian Open состоится 5 февраля.
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