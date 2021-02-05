Все участники Australian Open сдали тесты на коронавирус: известны результаты

Все участники сдали отрицательные тесты на C0VID-19.

Организаторы Australian Open сообщили о результатах тестирования всех участников турнира на коронавирус.

Накануне у одного из работников отеля в Мельбурне был выявлен COVID-19.

Организация турнира приняла решение изолировать всех жителей отеля для того, чтобы они прошли тестирование. Всего проверили 507 человек, из которых 160 - игроки. Все тесты показали негативный результат.

AO update: All tests conducted on AO quarantine participants yesterday have returned negative results.#AusOpen pic.twitter.com/H888A7F3mS — #AusOpen (@AustralianOpen) February 5, 2021

Напомним, жеребьевка Australian Open состоится 5 февраля.