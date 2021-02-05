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Все участники Australian Open сдали тесты на коронавирус: известны результаты

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Все участники сдали отрицательные тесты на C0VID-19.
Australian Open
Australian Open
Getty Images

Организаторы Australian Open сообщили о результатах тестирования всех участников турнира на коронавирус.

Накануне у одного из работников отеля в Мельбурне был выявлен COVID-19

Организация турнира приняла решение изолировать всех жителей отеля для того, чтобы они прошли тестирование. Всего проверили 507 человек, из которых 160 - игроки. Все тесты показали негативный результат. 

Напомним, жеребьевка Australian Open состоится 5 февраля.

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Теги: Australian Open, теннис
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