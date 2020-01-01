Костюк уступила Брэди на турнире в Мельбурне
Украинка не смогла навязать свою лучшую игру сопернице из США.
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свое выступление на стадии 1/8 финала турнира WTA 500 Grampians Trophy в Мельбурне (Австралия).
Наша спортсменка уступила представительнице США Дженнифер Брэди.
Grampians Trophy, Мельбурн (Австралия)
1/8 финала
Дженнифер Брэди (США) - Марта Костюк (Украина) - 6:1, 6:4
Стоит отметить, что поединок в первом сете был приостановлен из-за сильного дождя.
Матч продлился один час и десять минут. За это время наша спортсменка сделала одну подачу на вылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт из трех.
Что касается Брэди, то на ее счету три эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из шести.
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