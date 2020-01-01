Переключиться на мобильную версию

Костюк уступила Брэди на турнире в Мельбурне

Комментариев: 0
Украинка не смогла навязать свою лучшую игру сопернице из США.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свое выступление на стадии 1/8 финала турнира WTA 500 Grampians Trophy в Мельбурне (Австралия).

Наша спортсменка уступила представительнице США Дженнифер Брэди.

Grampians Trophy, Мельбурн (Австралия)

1/8 финала

Дженнифер Брэди (США) - Марта Костюк (Украина) - 6:1, 6:4

Дженнифер Брэди
Дженнифер Брэди
Getty Images

Стоит отметить, что поединок в первом сете был приостановлен из-за сильного дождя.

Матч продлился один час и десять минут. За это время наша спортсменка сделала одну подачу на вылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт из трех.

Что касается Брэди, то на ее счету три эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из шести.

Поделись:
Теги: Марта Костюк, теннис, Дженнифер Брэди
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь