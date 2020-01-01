Костюк уступила Брэди на турнире в Мельбурне

Украинка не смогла навязать свою лучшую игру сопернице из США.

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свое выступление на стадии 1/8 финала турнира WTA 500 Grampians Trophy в Мельбурне (Австралия).

Наша спортсменка уступила представительнице США Дженнифер Брэди.

Grampians Trophy, Мельбурн (Австралия)

1/8 финала

Дженнифер Брэди (США) - Марта Костюк (Украина) - 6:1, 6:4

Дженнифер Брэди Getty Images

Стоит отметить, что поединок в первом сете был приостановлен из-за сильного дождя.

Матч продлился один час и десять минут. За это время наша спортсменка сделала одну подачу на вылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт из трех.

Что касается Брэди, то на ее счету три эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из шести.