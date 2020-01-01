WTA внесла изменения в пятничные матчи в Мельбурне

Все поединки пройдут без третьего сета.

В пятницу, 5 февраля, матчи турнира WTA в Мельбурне пройдут в измененном формате – без третьих сетов.

Такое решение было принято в связи с вынужденной вчерашней паузой, связанной с положительным тестом на коронавирус у одного из работников отеля, в котором проживают учасники турниров в Мельбурне, WTA приняла решение изменить формат оставшихся матчей.

Отмечается, что игры будут состоять из традиционных двух сетов, а в случае ничьей пройдет тай-брейк до 10 очков.

В этот день сыграют две украинки - Марта Костюк сыграет против Дженнифер Брэйди, а Элина Свитолина проведет поединок против Элизе Мертенс.