Надаль не может сыграть против Циципаса
Вторая ракетка мира не успевает восстановиться от травмы.
Исспанский теннисист, который занимает вторую строчку мирового рейтинга АТР Рафаэль Надаль пропустит матч своей сборной в турнире АТР Сup против команды Греции.
Об этом сообщает испанское издание movistarplus.es.
Спортсмен должен был сыграть против Стефаноса Циципаса.
Ранее сообщалось, что Надаль получил травму спины и пропустит несколько игр. К матчу с Циципасом Надаль планировал уже восстановиться. Видимо, травма оказалась серьезнее, ведь матч с греком перенесли на 1 день позже, а залечить повреждение Рафаэль не сумел.
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