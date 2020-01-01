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Надаль не может сыграть против Циципаса

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Вторая ракетка мира не успевает восстановиться от травмы.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Исспанский теннисист, который занимает вторую строчку мирового рейтинга АТР Рафаэль Надаль пропустит матч своей сборной в турнире АТР Сup против команды Греции.

Об этом сообщает испанское издание movistarplus.es

Спортсмен должен был сыграть против Стефаноса Циципаса.

Ранее сообщалось, что Надаль получил травму спины и пропустит несколько игр. К матчу с Циципасом Надаль планировал уже восстановиться. Видимо, травма оказалась серьезнее, ведь матч с греком перенесли на 1 день позже, а залечить повреждение Рафаэль не сумел.

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Теги: Рафаэль Надаль, ATP
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