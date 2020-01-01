Надаль не может сыграть против Циципаса

Вторая ракетка мира не успевает восстановиться от травмы.

Исспанский теннисист, который занимает вторую строчку мирового рейтинга АТР Рафаэль Надаль пропустит матч своей сборной в турнире АТР Сup против команды Греции.

Об этом сообщает испанское издание movistarplus.es.

Спортсмен должен был сыграть против Стефаноса Циципаса.

Ранее сообщалось, что Надаль получил травму спины и пропустит несколько игр. К матчу с Циципасом Надаль планировал уже восстановиться. Видимо, травма оказалась серьезнее, ведь матч с греком перенесли на 1 день позже, а залечить повреждение Рафаэль не сумел.