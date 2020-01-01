Ястремская отреагировала на решение арбитражного суда по допингу

Суд отклонил апелляцию украинки.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала отклонение апелляции по отстранению за допинг.

"С грустью подтверждаю решение CAS отклонить мою апелляцию о приостановлении отстранения. Хотела бы отметить, что решение, принятое Независимым трибуналом и CAS, связано только с отстранением. Сейчас важно защитить себя в контексте этого дела. Моя команда и я уверены, что можем доказать мою невиновность, что услышат Независимый трибунал, свидетели и эксперты.

Знаю, что мое пребывание в Австралии вызвало определенное беспокойство. Неотложное решение Трибунала и CAS об отмене отстранения могло позволить мне выступать на Australian Open. Это причина, почему мне разрешили отправиться туда.

Не могу выразить словами свое разочарование из-за того, что не удастся принять участие в первом "Шлеме" этого года. Благодарна властям за условия предоставленные игрокам в такое трудное время. Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые взяла на себя Федерация тенниса Австралии.

У меня остается решительность продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Хочу поблагодарить фанатов за их поддержку", - написала Ястремская в Twitter.