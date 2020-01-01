Переключиться на мобильную версию

Ястремская отреагировала на решение арбитражного суда по допингу

Комментариев: 0
Суд отклонил апелляцию украинки.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала отклонение апелляции по отстранению за допинг.

"С грустью подтверждаю решение CAS отклонить мою апелляцию о приостановлении отстранения. Хотела бы отметить, что решение, принятое Независимым трибуналом и CAS, связано только с отстранением. Сейчас важно защитить себя в контексте этого дела. Моя команда и я уверены, что можем доказать мою невиновность, что услышат Независимый трибунал, свидетели и эксперты.

Знаю, что мое пребывание в Австралии вызвало определенное беспокойство. Неотложное решение Трибунала и CAS об отмене отстранения могло позволить мне выступать на Australian Open. Это причина, почему мне разрешили отправиться туда. 

Не могу выразить словами свое разочарование из-за того, что не удастся принять участие в первом "Шлеме" этого года. Благодарна властям за условия предоставленные игрокам в такое трудное время. Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые взяла на себя Федерация тенниса Австралии. 

У меня остается решительность продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Хочу поблагодарить фанатов за их поддержку", - написала Ястремская в Twitter.

Поделись:
Теги: Даяна Ястремская, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь