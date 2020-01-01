Сборная Японии проиграла свой первый матч на Кубке АТР 2021 года
Сборная Японии проиграла россиянам матч второго раунда группы D Кубка АТР, который проходит в австралийском Мельбурне.
В первой игре Кей Нишикори проиграл Даниилу Медведеву в двух сетах 6:2, 6:4. При этом Нишикори не смог подать ни одного эйса и выиграл единственный брейк-пойнт, который смог создать.
Чуть лучше сыграл во втором матче Ешихито Нишиока. Он также проиграл Андрею Рублеву в двух сетах 6:1, 6:3, однако подал три эйса — на один больше, чем у его визави. Кроме того, Нишиока выиграл один брейк-пойнт из трех.
А в парном матче Нишиока и Бен Маклэклан проиграли первый сет Евгению Донскову и Аслану Карацеву 4:6, однако уверенно выиграли второй сет со счетом 6:3 и перевели игру в решающий, третий сет, где в упорной борьбе одержали победу со счетом 12:10.
Кубок АТР, Группа D, 2 тур
Россия - Япония - 2:1
Медведев - Нишикори - 6:2, 6:4.
Рублев - Нишиока - 6:1, 6:3
Маклэклан/Нишиока - Донской/Карацев - 4:6, 6:3, 12:10
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