Сборная Японии проиграла свой первый матч на Кубке АТР 2021 года

Японцы смогли победить в парном матче.

Сборная Японии проиграла россиянам матч второго раунда группы D Кубка АТР, который проходит в австралийском Мельбурне.

В первой игре Кей Нишикори проиграл Даниилу Медведеву в двух сетах 6:2, 6:4. При этом Нишикори не смог подать ни одного эйса и выиграл единственный брейк-пойнт, который смог создать.

Чуть лучше сыграл во втором матче Ешихито Нишиока. Он также проиграл Андрею Рублеву в двух сетах 6:1, 6:3, однако подал три эйса — на один больше, чем у его визави. Кроме того, Нишиока выиграл один брейк-пойнт из трех.

А в парном матче Нишиока и Бен Маклэклан проиграли первый сет Евгению Донскову и Аслану Карацеву 4:6, однако уверенно выиграли второй сет со счетом 6:3 и перевели игру в решающий, третий сет, где в упорной борьбе одержали победу со счетом 12:10.

Кубок АТР, Группа D, 2 тур

Россия - Япония - 2:1

Медведев - Нишикори - 6:2, 6:4.

Рублев - Нишиока - 6:1, 6:3

Маклэклан/Нишиока - Донской/Карацев - 4:6, 6:3, 12:10