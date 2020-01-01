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Италия обыграла Францию в матче второго тура Кубка АТР

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Сборная Италии гарантировала себе место в полуфинале.
Маттео Береттини
Маттео Береттини
Getty Images

Сборная Италии одержала победу со счетом 2:1 над командой Франции во втором туре группы C Кубка АТР, который проходит в Мельбурне.

В матче лидеров сборных Маттео Береттини в двух сетах обыграл Гаэля Монфиса со счетом 6:4, 6:2. Итальянец подал шесть эйсов и выиграл пять брейк-пойнтов из восьми против трех эйсов и двух выигранных брейк-пойнтов из девяти у французского теннисиста.

После легкой победы в первом сете со счетом 6:1 Фабио Фоньини пришлось играть против Бенуа Пэра тай-брейк во втором. Тем не менее — итальянский теннисист выиграл и второй сет со счетом 7:6. Фоньини подал три эйса и выиграл пять брейк-пойнтов из восьми против пяти эйсов и двух брейк-пойнтов из девяти у Пэра.

А парный матч остался за сборной Франции — Николя Маю и Эдуар Роже-Васслен в двух сетах обыграли Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 6:3, 6:4.

Сборная Италии победой над французами гарантировала себе выход в полуфинал.

Кубок АТР, Группа С, 2 тур

Италия - Франция - 2:1

Береттини - Монфис - 6:4, 6:2

Фоньини - Пэр - 6:1, 7:6

Маю/Роже-Васслен - Болелли/Вавассори - 6:3, 6:4.

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Теги: ATP Cup, Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Италия, Франция
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