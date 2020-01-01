Сачко в упорной борьбе проиграл в первом раунде турнира в Испании

Украинцу немного не хватило до победу над итальянцем Бегой.

Украинский теннисист Виталий Сачко в упорной борьбе проиграл в первом раунде турнира ITF в испанской Вильене.

В матче против итальянца Алессандро Беги Сачко проиграл первый сет со счетом 6:4, однако смог выиграть вторую партию со таким же счетом, взяв свой шестой гейм на подаче соперника.

В решающем третьем сете украинец смог выиграть лишь один гейм на подачах соперника, при этом уверенно играя на своих подачах, и игра перешла на тай-брейк. В решающем, 13-м гейме Сачко смог отыграться, проигрывая 0:3 и 2:5, однако при счете 5:5 Бега взял две подачи подряд, в том числе — подачу украинского теннисиста, и выиграл финальный сет со счетом 7:6.

Тем не менее, Виталий Сачко смог подать пять эйсов против нуля у Беги, и выиграл шесть брейк-пойнтов из 15 при шести из 17 у итальянского теннисиста.

Напоминаем, что сегодня другой украинец Денис Молчанов прошел в четвертьфинал турнира АТР в Турции в парном разряде.