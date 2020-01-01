Переключиться на мобильную версию

Сачко в упорной борьбе проиграл в первом раунде турнира в Испании

Комментариев: 0
Украинцу немного не хватило до победу над итальянцем Бегой.
Виталий Сачко
Виталий Сачко
Getty Images

Украинский теннисист Виталий Сачко в упорной борьбе проиграл в первом раунде турнира ITF в испанской Вильене.

В матче против итальянца Алессандро Беги Сачко проиграл первый сет со счетом 6:4, однако смог выиграть вторую партию со таким же счетом, взяв свой шестой гейм на подаче соперника.

В решающем третьем сете украинец смог выиграть лишь один гейм на подачах соперника, при этом уверенно играя на своих подачах, и игра перешла на тай-брейк. В решающем, 13-м гейме Сачко смог отыграться, проигрывая 0:3 и 2:5, однако при счете 5:5 Бега взял две подачи подряд, в том числе — подачу украинского теннисиста, и выиграл финальный сет со счетом 7:6.

Тем не менее, Виталий Сачко смог подать пять эйсов против нуля у Беги, и выиграл шесть брейк-пойнтов из 15 при шести из 17 у итальянского теннисиста.

Напоминаем, что сегодня другой украинец Денис Молчанов прошел в четвертьфинал турнира АТР в Турции в парном разряде.

Поделись:
Теги: Виталий Сачко, ITF
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь