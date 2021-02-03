Ястремская: Я уверена, что способна доказать свою невиновность

Даяна Ястремская намерена продолжать борьбу за очистку репутации.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в своих аккаунтах в социальных сетях сделала официальное заявление после оглашения решения Спортивного арбитражного суда по поводу отстранения от соревнований.

В своем заявлении Ястремская сообщает о том, что намерена продолжать борьбу и защищать себя по сути спора о том, что в её допинг-пробе нашли следы запрещенного вещества.

«Моя команда и я уверены, что мы способны доказать мою невиновность, о чем услышит Независимый трибунал ITF от меня, свидетелей и экспертов» - написала теннисистка в заявлении.

Также Ястремская сообщила о том, что намерена возместить все расходы, которые на себя взяла Tennis Australia.

Напомним, что сегодня Спортивный арбитражный суд оставил в силе отстранение Даяны Ястремской от участия в соревнованиях.